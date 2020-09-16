Кабинет министров поддержал использование в Украине электронных образцов индивидуального номера налогоплательщика и справки внутренне перемещённого лица.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
– Я уже писал о том, что в октябре мы официально презентуем ИНН в «Дії». Наконец-то эта бумажка будет не нужна. Только что на заседании Кабинета министров мы легализировали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне. И ещё одна отличная новость! На Кабмине легализировали электронную справку ВПО (внутренне перемещённые лица). К сожалению, это несколько миллионов людей. Сделаем все, чтобы упростить бюрократию для получения услуг. Теперь электронная справка ВПО будет в «Дії» (тоже на презентации в октябре). Уже на днях запустим бета-тест документа, - написал Михаил Федоров.
Ранее портал онлайн-услуг «Дія» временно приостановил прием заявлений на регистрацию физических-лиц предпринимателей (ФЛП). Прием заявок был приостановлен в связи с чрезмерной нагрузкой на регистратора.
Кабинет министров поддержал использование в Украине электронных образцов индивидуального номера налогоплательщика и справки внутренне перемещённого лица.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
– Я уже писал о том, что в октябре мы официально презентуем ИНН в «Дії». Наконец-то эта бумажка будет не нужна. Только что на заседании Кабинета министров мы легализировали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне. И ещё одна отличная новость! На Кабмине легализировали электронную справку ВПО (внутренне перемещённые лица). К сожалению, это несколько миллионов людей. Сделаем все, чтобы упростить бюрократию для получения услуг. Теперь электронная справка ВПО будет в «Дії» (тоже на презентации в октябре). Уже на днях запустим бета-тест документа, - написал Михаил Федоров.
Ранее портал онлайн-услуг «Дія» временно приостановил прием заявлений на регистрацию физических-лиц предпринимателей (ФЛП). Прием заявок был приостановлен в связи с чрезмерной нагрузкой на регистратора.