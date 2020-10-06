Сегодня, 6 октября, в Харькове, на площади Свободы, проходит церемония прощания с военными и курсантами, погибшими в результате катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом.

Церемонию прощания транслирует Суспільне.Харків.

В авиакатастрофе АН-26 погибли 26 человек.

Отметим, что на церемонии прощания присутствуют родственники погибших, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской, а также глава Офиса президента Андрей Ермак.

В связи с запланированными мероприятиями, в центре города перекрыли движение транспорта около площади, а также на прилегающих улицах.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области был объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.

Ранеее депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин, сын которого погиб в авиакатастрофе Ан-26 в Чугуеве, рассказал о состоянии учебных самолетов. Он подчеркнул, что авиатехника, на которой летали курсанты — это гробы с крыльями.