Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов. По его словам, он не имеет права покинуть свою должность на фоне неустойчивой политической ситуации.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева, пишет kaktus.media.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков провел встречу с премьер-министром Садыром Жапаровым. На этой встрече премьер потребовал, чтобы президент ушел в отставку сегодня вечером.

— Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству, — отметила Толгонай Стамалиева.

По ее словам, президент придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября 2020 года, — уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле. То есть после проведения парламентских выборов и объявления выборов нового президента.

Напомним, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране. После них в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.