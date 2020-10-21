В больницу №5 в Корабельном районе Николаева по инициативе мэра Александра Сенкевича за счет бюджета закупят 100 новых кроватей. Решение о выделении денег бюджета Николаева на эти цели было принято вчера, 20 октября, во время сессии горсовета.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в комментарии НикВести.

По его словам, найти в бюджете Николаева деньги на эти цели удалось благодаря экономии средств при реализации других проектов.

— Благодаря экономии бюджетных средств мы также выделили деньги на покупку 100 кроватей новых хороших для 5 больницы в Корабельном районе. Это была моя инициатива. В связи с тем, что сегодня этот госпиталь обслуживает очень большое количество людей, и состоянием самой больницы, которую мы приняли 2 года назад в собственность, и ее коечного фонда просто ужасающее. Поэтому, мы проводим ремонты и вот сейчас нужно закупить кровати, матрасы и все такое, - рассказал Александр Сенкевич.

Подводя итог прошедшей вчера сессии Николаевского горсовета, мэр отметил, что считает, что она прошла в целом хорошо, поскольку было принято несколько важных для города вопросов. В частности, согласована передача субвенции на приобретение для городских школ техники через программу «Новая украинская школа», также удалось утвердить последний документ, который должен быть утвержден на сессии по поводу кредита на приобретение 60 троллейбусов, 20 из которых с автономным ходом.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич ответил на заявление Кабинета министров Украины о том, что арестованные счета коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» — это проблема исключительно городской власти. По его словам, это не так, поскольку счета предприятия заблокированы по требованию госпредприятия НАК «Нафтогаз», работу которого курирует правительство.