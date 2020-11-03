Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что вместо рассказов о поддержке работников рынков, кандидат в мэры от «ОПЗЖ» Владислав Чайка должен был снизить аренду в карантин для предпринимателей, работающих в павильонах, к которым он имеет отношение.

Так мэр в прямом эфире в соцсетях ответил на заявления о том, что он не выступает на рынках, как Владислав Чайка.

— Я стараюсь меньше выступать на рынках. Я поддерживаю работников, которые работают в том числе и на рынках. Если вы помните, весной я просил открыть рынки и сейчас, когда мы вошли в «красную» зону, говорил о том, что непродовольственные рынки должны работать, — сказал Александр Сенкевич.

Он заявил, что лучше бы Владислав Чайка снизил во время жестких карантинных ограничений весной арендную плату для предпринимателей, работающих в павильонах, к которым он имеет отношение. Александр Сенкевич также посоветовал своему оппоненту привести в порядок парк «Молодежный» вместо того, чтобы рассказывать, как надо «преображать Николаев».

— В отличие от Владислава Чайки, я не рассказываю, что рынки надо поддерживать. Владислав Чайка рассказывает, что он против РРО (кассовые аппараты, — прим.) и так далее. Он уже сейчас будет рассказывать о том, что понизит тарифы и повысит пенсии. Это всё вопросы, которые не касаются работы городского совета и городского головы. Натуральный популизм. Вместо того, чтобы рассказывать о том, как он поддерживает «рыночников», лучше бы на рынке, которым владеют он-Пелипас-Бергман, людям снизили плату за аренду, чего он не сделал во время весеннего карантина. Надо людей поддерживать не красивыми словами и популистскими заявлениями, а реальными действиями. Не рассказывать, как надо преображать Николаев, а взять и преобразить сквер «Молодежный» за «Юностью», который сегодня находится в аренде у Чайки-Пелипаса, — заявил мэр.

Напомним, 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила детским садикам, школам и заведением общественного питания работать с соблюдением карантинных норм.

После чего на своей странице в Facebook Владислав Чайка написал, что это решение является результатом работы не действующей власти, а народа, устроившего протестный митинг.

Ранее НикВести писали, что помимо торгового комплекса на остановке по улице Соборная и по проспекту Центральному, эта же фирма ООО ПКФ «Бизнес-Реал», учредителями которой являются Владислав Чайка и его бизнес-партнеры Алексей Пелипас и Станислав Савин, владеет также двумя торговыми комплексами в микрорайоне «Северный» площадью 1197 м² и 4675 м².

Помимо ООО ПКФ «Бизнес-Реал» Владислав Чайка также является учредителем предприятия ООО «МАР-1». Директором этого предприятия является Сергей Бергман — брат Ирины Бергман, жены Владислава Чайки.