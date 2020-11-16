Временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний верит в возможное сотрудничество с фракцией «Слуга народа» в Николаевском городском и областном советах.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам политика, попытка партии «Слуга народа» в октябре отменить регистрацию кандидатов от «ОПЗЖ» через суд, никак не повлияет на дальнейшую возможную совместную работу партий.

— Я думаю, что этот факт никак не повлияет на отношения. Одно дело, это политическая борьба, борьба за победу. А второе, это когда умные люди понимают, что в политике всегда нужно находить компромиссы и находить возможность договориться. Если депутаты не смогут договориться, то кому будет нужен такой областной совет? Его нужно будет тогда просто распускать и по новой избирать депутатов, — заявил Юрий Загородний.

Юрий Загородний говорит, что у него хорошие отношения с нардепами от «Слуги народа» и руководством партийной ячейки в Николаевской области. Он также считает, что политические разногласия не должны влиять на работу партий в местных советах, так как все они в конечном итоге борются за лучшие условия жизни для жителей Николаевщины.

— У меня очень хороши отношения с нардепами от «Слуги народа». Очень хорошие отношения. Мы общаемся с ними, разговариваем, Уточняем консультируем, обмениваемся мнениями, информацией, подсказками. У меня очень хорошие отношения с Александром Пасечным. Также хорошие отношения у меня с руководителями здесь на местном уровне (в Николаевской области, — прим.). Это нам не мешает, не должно никак мешать результатам. Нужно объединять усилия ради Николаевской области, — отметил он.

Отметим, 5 октября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». В связи с этим в Николаевский окружной административный суд обратилась областная организация политическая партия «Слуга народа» с исковым заявлением на Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию о признании противоправным решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Рассмотрение дела должно было состояться вчера, 7 октября, однако «Слуга народа» заявила об отводе судьи. Ходатайство было удовлетворено.

В итоге 8 октября Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа» и признал решение горизбиркома о регистрации списка кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» законным.

Также отметим, что 12 октября Одесский апелляционный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуга народа» о признании регистрации кандидатов в депутаты Николаевского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» недействительной.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в организации травли политсилы в Николаеве.

6 ноября Президент Владимир Зеленский поставил новому первому заместителю главы Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко задачи по региональной политике. Одной из них является задача максимально «выдавить» из местных советов коалиций фракцию «Оппозиционная платформа — За життя». Везде, где у местной власти есть выбор, с кем сотрудничать — «ОПЗЖ» или «Слугой Народа», Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритет «слуг».

Отметим, что в первом туре выборов мэра Владислав Чайка использовал в своей предвыборной кампании слоган — «Николаеву пора расправить крылья».

Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.

Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.

Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.

Владислав Чайка

Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».

Также напомним, что нардеп Игорь Негулевский в октябре привез в Николаев булаву президента Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» и прогнал ею чаек из акватории Николаева.