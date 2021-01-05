Стратегия развития морских портов Украины до 2038 года, правки в которую Кабинет министров принял 23 декабря 2020 года, предусматривает реорганизацию государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт».

Об этом говорится в статье НикВести «Что ждет порт Николаева: новый причал, реорганизация госстивидора, реконструкция БДЛК».

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии предусматривается реорганизация государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» в связи с неведением стивидорной деятельности. Это планируется сделать в течение ближайших 5 - 10 лет.

Вероятно, такие намерения связаны с недавней проверкой Госаудитслужбы, которая заявила о неэффективности и нецелесообразности существования ГП «Николаевский морской торговый порт», который не выполняет свою основную задачу - осуществление стивидорной деятельности, а по сути дублирует административные функции, которые выполняет «Администрация морских портов Украины».

В ноябре 2020 года сообщалось, что управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провело государственный аудит деятельности государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» за период с 1 марта 2018 года по 29 февраля 2020 года. Аудиторы пришли к выводу, что, несмотря на наличие прибыли, фактически с времен реорганизации в июне 2013 году, предприятие не выполняет задач и не достигает цели деятельности, которые определены уставом, а это осуществление перевалки грузов с одного вида транспорта на другой, обслуживание судов, пассажиров и грузов, перевозки грузов и пассажиров на судах, которые принадлежат предприятию, а также для получения прибыли.

В итоге Государственная аудиторская служба рекомендовала министерству инфраструктуры Украины инициировать перед Кабмином вопрос об исключении ГП «Николаевский морской торговый порт» из перечня предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, как такого, который не соответствует критериям стратегически важного объекта. Рекомендовано поручить ГП «Администрация морских портов Украины» исключить ГП «НМТП» из Реестра морских портов Украины.

А также рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего существования госпредприятия, как самостоятельного субъекта хозяйствования, и его ликвидации, определив правонаследником всех прав и обязанностей, государственного имущества и других активов ГП «АМПУ» в лице Администрации Николаевского морского порта.

Кроме того, приоритетными направлениями по реализации государственной стратегии развития порта Николаев является в строительство причальной линии общей длиной 1000 метров,компексный ремонт парка приемно-отправных колий морского порта, реконструкция Бугско-Днепровско-лиманского канала с целью организации круглосуточного двухстороннего движения судов в течение 5 - 10 лет.

На достижение этих целей влияют несколько факторов:

создание альтернативных подъездных автомобильных путей в обход Николаева с обустройством администрацией морского порта Украины накопительной стоянки для грузовых автомобилей

развитие станции Николаев-грузовой

электрификация железнодорожного направления «Долинская - Николаев» со строительством вторых главных колий для повышения пропускной способности направления «Знаменка - Долинская - Николаев»

создание дополнительного железнодорожного въезда в порт

капитальный ремонт и реконструкция участков автомобильных дорог М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» с доведением до 1-й категории в Николаевской области

В долгосрочной перспективе, в течение 25 лет, планируется реконструкция Бугско-Днепровско-лиманского канала с обеспечением проходной осадки судна с грузом до 13,3 метров, а также модернизация и развитие причальной линии для обеспечения полноценного использования глубин на Бугско-Днепровско-лиманском канале.

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