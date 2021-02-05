Президент Владимир Зеленский в видеообращении потроллил тех, кто повелся на провокацию о «запрете Булгакова в Украине» и увязал его цитату с контекстом закрытия пропагандистских телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Укринская Правда.

— Начну сегодня с цитаты нашего украинского писателя, которого, как и наши украинские территории, мы никому не собираемся отдавать или дарить. Это — Михаил Булгаков. (Цитата на языке оригинала «не читайте перед обедом советских газет», — прим.). Позвольте дополнить классика (тут Зеленский перешел на русский): не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы… Ну если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни, — заявил Владимир Зеленский.

Несмотря на заявления отдельных политиков и ряда СМИ, Зеленский заверил, что в Украине нет никаких проблем с изданием русскоязычных книг, а произведения писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина можно приобрести в центре Киева.

Владимир Зеленский отметил, что только одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано во ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита». Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, поддержавшие аннексию Крыма.

Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».