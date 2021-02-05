Гражданская жена народного депутата от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Тараса Козака Наталья Лавренюк, которую он не указывает в декларации, владеет квартирой в центре Москвы, в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park.

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

— Согласно официальной выписке из реестра прав Российской Федерации, Наталья Лавренюк стала владелицей квартиры в Knightsbridge Privat Park (Москва, улица Ефремова, 19) в марте 2020 года. Жилье расположено на первом этаже одного из зданий комплекса и имеет так называемый антресольный этаж, то есть два уровня. Также в Knightsbridge Privat Park Наталья Лавренюк владеет четырьмя паркоместами и несколькими подвальными помещениями, — сообщают журналисты.

Отмечается, что на момент приобретения в собственность рыночная стоимость этого жилья составляла 13 миллионов долларов (или около 350 миллионов гривен).

— Эта сумма выше той, которую выделили в 2019 году из Дорожного фонда, чтобы в течение года ремонтировать дороги в Закарпатской области и более чем вдвое превышает ту, за которую продали стадион «Черноморец» в Одессе весной 2020 года, — говорится в расследовании.

Комплекс Knightsbridge Privat Park также известен высокой стоимостью жилья и тем, что в нем живет российская властная элита. Журналисты-расследователи находили там квартиру руководителя «Почты России» Николая Подгузова (386 квадратных метров) и сестры главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина (170 вадратных метров). Однако площадь квартиры гражданской жены народного депутата Тараса Козака значительно превышает размеры помещений российских чиновников в этом комплексе.

— Несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, никак не касаются значительной части его активов и имущества, хотя входят в сферу его влияния. Потому юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в своей декларации об имуществе и доходах, хотя этого требует закон, — говорится в расследовании.

Осенью 2019 года «Схемы» установили, что народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак имеет гражданскую жену Наталью Лавренюк. Они вместе путешествуют, посещают праздники, делят общий быт и имеют общего ребенка. При этом Тарас Козак не декларирует Лавренюк и сведения о ее имуществе и доходах.

Наталья Лавренюк имеет совместный нефтяной бизнес в России с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком и многочисленное имущество в Украине.

Журналисты обратились за комментариями к народному депутату и Наталье Лавренюк, однако ответов пока не получили. Также «Схемы» письменно спросили у Тараса Козака, почему нардеп не вносит Лавренюк в свою декларацию, а вместе с ней и все оформленное на нее имущество, и не было ли это способом скрыть эти состояния не только от антикоррупционных органов, но и обезопасить от санкций. Редакция ждет ответа.

Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».