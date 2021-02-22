Об этом сообщает агентство ANSA.

Предыдущий запрет на межрегиональные путешествия действовал до четверга, 25 февраля.

Также продолжит действовать правило, согласно которому запрещено осуществлять визиты к другим людям более двум лицам вместе со своими детьми до 14 лет.

– Это является обязательным - продлевать действие ограничений в период распространения штаммов коронавируса, - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанза.

Напомним, ранее с церемониями возложения венков, высадкой деревьев и церковными службами итальянцы в воскресенье отметили годовщину первой известной смерти от коронавирусной инфекции.