Правительство Италии приняло решение продлить запрет на поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 27 марта.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Предыдущий запрет на межрегиональные путешествия действовал до четверга, 25 февраля.
Также продолжит действовать правило, согласно которому запрещено осуществлять визиты к другим людям более двум лицам вместе со своими детьми до 14 лет.
– Это является обязательным - продлевать действие ограничений в период распространения штаммов коронавируса, - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанза.
Напомним, ранее с церемониями возложения венков, высадкой деревьев и церковными службами итальянцы в воскресенье отметили годовщину первой известной смерти от коронавирусной инфекции.
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Правительство Италии приняло решение продлить запрет на поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 27 марта.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Предыдущий запрет на межрегиональные путешествия действовал до четверга, 25 февраля.
Также продолжит действовать правило, согласно которому запрещено осуществлять визиты к другим людям более двум лицам вместе со своими детьми до 14 лет.
– Это является обязательным - продлевать действие ограничений в период распространения штаммов коронавируса, - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанза.
Напомним, ранее с церемониями возложения венков, высадкой деревьев и церковными службами итальянцы в воскресенье отметили годовщину первой известной смерти от коронавирусной инфекции.