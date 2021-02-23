Официальные представители Объединенных Арабских Эмиратов и Катара встретились в понедельник в Кувейте впервые в течение свыше трех лет.

Об этом сообщает агентство WAM.

Стороны обсудили общие механизмы и процедуры реализации декларации Аль-Ула и подчеркнули важность сохранения единства стран Персидского залива, дальнейшие совместные действия в интересах государств-членов Совета сотрудничества Персидского залива, а также и достижение стабильности и процветания в регионе.

Кроме того, обе стороны высоко оценили усилия Королевства Саудовская Аравия в проведении последнего саммита лидеров стран Персидского залива, результатом которого стала декларация Аль-Ула.

Напомним, ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египт спустя три с половиной года решили восстановить отношений с Катаром.