Официальные представители Объединенных Арабских Эмиратов и Катара встретились в понедельник в Кувейте впервые в течение свыше трех лет.
Об этом сообщает агентство WAM.
Стороны обсудили общие механизмы и процедуры реализации декларации Аль-Ула и подчеркнули важность сохранения единства стран Персидского залива, дальнейшие совместные действия в интересах государств-членов Совета сотрудничества Персидского залива, а также и достижение стабильности и процветания в регионе.
Кроме того, обе стороны высоко оценили усилия Королевства Саудовская Аравия в проведении последнего саммита лидеров стран Персидского залива, результатом которого стала декларация Аль-Ула.
Напомним, ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египт спустя три с половиной года решили восстановить отношений с Катаром.
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Официальные представители Объединенных Арабских Эмиратов и Катара встретились в понедельник в Кувейте впервые в течение свыше трех лет.
Об этом сообщает агентство WAM.
Стороны обсудили общие механизмы и процедуры реализации декларации Аль-Ула и подчеркнули важность сохранения единства стран Персидского залива, дальнейшие совместные действия в интересах государств-членов Совета сотрудничества Персидского залива, а также и достижение стабильности и процветания в регионе.
Кроме того, обе стороны высоко оценили усилия Королевства Саудовская Аравия в проведении последнего саммита лидеров стран Персидского залива, результатом которого стала декларация Аль-Ула.
Напомним, ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египт спустя три с половиной года решили восстановить отношений с Катаром.