Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной. По его словам, всего два-три человека из ста «могут приболеть».

Об этом Александр Лукашенко заявил во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщает пресс-служба беларусского президента.

Отмечается, что Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Производство планируется начать в марте на белорусском предприятии

— Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина. Два-три человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть, — сказал Александр Лукашенко.

Также он добавил, что сейчас резко начала снижаться заболеваемость в Беларуси.

— Дай бог, к осени или может к лету мы уже выйдем поближе к нулю, — сказал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Сирии. Регулятор разрешил ее применение на территории республики.