Администрация Джо Байдена готовит пакет санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, ограничения будут синхронизированы с санкциями Европейского союза. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена отказался раскрыть детали этих санкций, но добавил, что «рассматриваются все доступные варианты».

– Достаточно сказать, что мы не будем бездействовать перед лицом этих нарушений прав человека, - добавил чиновник.

Издание отмечает, что администрация Байдена будет разрабатывать свои решения на основе проекта, разработанного еще администрацией Дональда Трампа. Команда экс-президента предлагала санкции в соответствии с законом Магнитского против лиц, задержавших Навального и санкции в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Среди прочего, предлагалось заморозить активы ряда российских чиновников, а также отозвать визы и ограничить экспорт в Россию определенных товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения.

Напомним, Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о введении санкций против российского судна «Фортуна», привлеченного к строительству Nord Stream 2, а также его владельца, ООО «КВТ-РУС».



