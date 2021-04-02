Марина Порошенко передала в столичные больницы 18 кислородных концентраторов. 9 аппаратов получила Киевская больница N4, еще 9 концентраторов — больница №12.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По словам медиков, концентраторы в больницах подключают просто «с колес».

— Еще в конце февраля я предупреждала, что нас ожидает обострение ситуации по коронавирусу. И с 23 марта Киев оказался в красной карантинной зоне. Вы знаете, что уже с понедельника мы входим в жесткий локдаун, потому что ситуация действительно ужасная,— говорит Марина Порошенко. — С 4500 больных, госпитализированных в столице, 3,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной терапии. В сутки более 700 больных попадает в больницы столицы. 80% таких больных нуждаются в кислороде, — объясняет Марина Порошенко.

Она поблагодарила медикам, которые несмотря на чрезмерную нагрузку продолжают спасать людей.

— Я благодарна нашим врачам, потому что они работают круглосуточно. Они все истощены, они работают под лозунгом: «никому не отказывать». Мы сегодня слышали, что в 12 больнице даже в коридорах уже устроены дополнительные койки. И туда подставляют кислородные концентраторы для того, чтобы больные дышали, — объясняет Марина Порошенко.

Марина Порошенко убеждена, что разорвать цепь заболеваний может только тотальная вакцинация.

— И для этого необходимо, чтобы наша власть прекратила перекладывать ответственность на местные власти, а наконец завезла необходимое количество вакцины в Украину, как она и обещала для того, чтобы массово вакцинировать украинцев, — отмечает Марина Порошенко. — С первых дней пандемии коронавируса, уже год, мы завозим и средства индивидуальной защиты, и ИВЛ аппараты, и кислородные концентраторы, и тесты для тестирования на коронавирус. Я очень благодарна, что мы не одни такие. Есть много общественных активистов и социально активного бизнеса, которые приобщаются к процессу спасения украинцев от коронавируса, — отметила Марина Порошенко.

Она подчеркнула, что общество не ждет помощи от государства, от руководства государства, а объединяет свои усилия и самостоятельно себя спасает.

— Как и во время революций, и при защите нашего государства, так и сейчас во время борьбы с такой бедой, как пандемия коронавируса, — резюмирует Марина Порошенко.

Фонд Порошенко и волонтеры передали еще одну партию из 30 кислородных концентраторов в медучреждения Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской и Черкасской областей. Закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом сегодня является приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров.

Всего с начала пандемии в украинские больницы благотворители передали более 100 кислородных концентраторов.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией «Рошен» и волонтерами с первых дней пандемии передали в больницы более 157 тысяч защитных костюмов. А также 10000 антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники для более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 при поддержке Фонда Порошенко и компании «Рошен» началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников.

Всего расходы фонда Порошенко на благотворительную помощь во время пандемии составили около 150 миллионов гривен.