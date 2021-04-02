Владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтрассервис с 5 апреля и до конца локдауна.
Об этом во время брифинга в пятницу, 2 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Корреспондент.
— С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтрассервис, — сказал Виталий Кличко.
Ранее мэр Киева рассказал, что заполненность столичных больниц страдающими от Covid-19 пациентами составляет более 74%, что является максимальным показателем с начала пандемии.
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Владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтрассервис с 5 апреля и до конца локдауна.
Об этом во время брифинга в пятницу, 2 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Корреспондент.
— С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтрассервис, — сказал Виталий Кличко.
Ранее мэр Киева рассказал, что заполненность столичных больниц страдающими от Covid-19 пациентами составляет более 74%, что является максимальным показателем с начала пандемии.