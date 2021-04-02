Владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтрассервис с 5 апреля и до конца локдауна.

Об этом во время брифинга в пятницу, 2 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Корреспондент.

— С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевтрассервис, — сказал Виталий Кличко.

Ранее мэр Киева рассказал, что заполненность столичных больниц страдающими от Covid-19 пациентами составляет более 74%, что является максимальным показателем с начала пандемии.