Президент Джозеф Байден проведет первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой беседы станет обострение ситуации на украинской границе и высокая угроза вторжения регулярных частей РФ.

Об этом узнало Politico.

Лидеры государств поговорят в пятницу, 2 апреля, впервые с тех пор, как Джозеф Байден принял присягу, чтобы обсудить скопление российских военных формирований на границе Украины, как на востоке страны, так и со стороны временно оккупированного Крыма.

Беседа последует после трех телефонных переговоров на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе. Украине удалось поговорить с госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином.

Напомним, зампомощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что американский президент поговорит с Владимиром Зеленским, когда увидит четкие реформы и конкретные шаги в их сторону.