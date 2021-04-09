Как правильно выбрать металлический стеллаж

Все, кто нуждается в эффективном хранении вещей сталкивается с таким вопросом: как правильно выбрать стеллаж? Какие критерии наиболее важны и на что обратить внимание в первую очередь?

Существует большое разнообразие стеллажных конструкций. И среди всего этого разнообразия по своему набору характеристик особенно выделяются металлическая мебель. Учитывая её популярность и положительные отзывы, она на протяжении долгих лет доказывает свою надежность, вместительность, компактность и простоту.

Но какие из параметров стеллажей наиболее важны?

Оптимальный размер

Габариты и количество полок — индивидуальный параметр. Его стоит подбирать, учитывая размер помещения и хранимых вещей. Важно, чтобы у производителя был широкий выбор стеллажных конструкций. Например, на сайте интернет-магазина Форстор вы можете выбрать металлический стеллаж необходимого размера.

Допустимая нагрузка

Определитесь с весом вещей, которые вы собираетесь размещать на полках. Для бытового использования стеллажи бывают двух типов:

легкие, которые выдерживают вес до 120 кг на полку.

среднегрузовые, с максимальной нагрузкой 400 кг/полку.

На своём сайте производитель также указывает максимально допустимую нагрузку на весь стеллаж. Всегда уточняйте этот параметр у менеджера, чтобы потом не было никаких проблем. И помните, вес груза должен равномерно распределяться по всей ширине полки.

Крепление полок

Помимо допустимой нагрузки на полку нужно также учесть тип крепления. Очень хорошо, если полка крепится за стойки зацепами. Во-первых, это более прочный и надежный вариант крепления. А во-вторых, полку можно самостоятельно, без каких-либо инструментов установить на нужную высоту.

Крепление на зацепах влияет на скорость сборки стеллажа. Ведь для того, чтобы его собрать полностью, вам потребуется всего полчаса времени. И не нужно часами разбираться в сложных книжных инструкциях.

Дополнительные советы по выбору стеллажа

Что еще нужно знать, помимо параметров, представленных выше.

Перед тем, как заказать полочный стеллаж, измерьте место в помещении, где планируете установку. Так вы будете знать точно, какой размер конструкции вам нужен. Решите, что именно вы собираетесь размещать на полках. Если это инструменты или принадлежности для сада, то вам нужно выбирать среди более прочных стеллажных конструкций. Старайтесь приобрести мебель непосредственно у производителя. Так у вас будет гарантия её надежности и долговечности. А еще вы не будете переплачивать посредникам. Стойкость конструкций к агрессивной среде обеспечивается специальным покрытием. Поэтому стеллажи должны быть в оцинкованном или окрашенном порошково-полимерной краской варианте. Тогда их можно без проблем использовать в помещении с повышенной влажностью или при перепаде температур. Стеллаж должен иметь опрятный вид и быть изготовленным в нейтральном цвете. А по запросу производитель может покрасить конструкцию в ваши коммерческие цвета.

Внимательно ознакомьтесь с характеристиками стеллажа на сайте производителя и не бойтесь задавать дополнительные вопросы в чат или во время разговора с менеджером. Сделав правильный выбор конструкции, вы будете долго наслаждаться её функциональностью и надежностью.

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