Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне – полиция Николаева просит горожан не использовать запрещенную символику, а также проявить толерантность друг к другу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 240 николаевских полицейских и 65 военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном режиме заступили к охране общественного порядка.

— Будут обеспечивать охрану общественного по ряду и безопасности в местах, где будут проходить мероприятия, и осуществлять превентивную работу, - сказано в сообщении.

В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.