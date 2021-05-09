В воскресенье, 9 мая, президент Владимир Зеленский почтил память украинцев, сражавшихся против нацистов во Второй мировой войне.

В своем обращении по случаю Дня победы глава государства пожелал, чтобы их подвиг вдохновил нынешнее поколение на противостояние российской агрессии.

— От поколения к поколению родители рассказывали об этой войне детям, а дедушки — внукам. К сожалению, с 2014-го все стало иначе. Теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам о военных действиях и отражения вражеских атак. Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников, — сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что во время Второй мировой погибли более восьми миллионов украинцев, поэтому память об их жертве не должна иметь ни срока давности, ни границ.

В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.