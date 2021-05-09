В массовых мероприятиях ко Дню победы над нацизмом в воскресенье, 9 мая, приняли участие более 40 тысяч человек по всей Украине. Полиция получила 38 сообщений о правонарушениях.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает МВД Украины.

— По состоянию на сейчас поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями по случаю 9 мая. Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано. Правоохранители справились с задачей, обеспечив безопасность граждан и не допустив развития конфликтных ситуаций, — подчеркнул Сергей Яровой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что больше всего в полицию поступило сообщений, связанных с использованием коммунистической символики. В частности, полиция составила девять админпротоколов, в ЕРДР внесли пять сообщений об уголовных правонарушениях.

По словам Сергея Ярового, сейчас работают оперативные штабы, а личный состав МВД будет работать в усиленном режиме до окончания всех мероприятий. Особое внимание уделяется местам отдыха — паркам и лесополосе. Замминистра добавил, что 600 массовых мероприятий уже завершились.

В Очакове между полицией и участниками марша произошла стычка из-за красного флага.