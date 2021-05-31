Недавно переведенный под домашний арест фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отметил, что готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить того в своей невиновности.

Такое заявление он сделал в интервью с «НВ».

Ветеран уверен, что сам Владимир Зеленский знает, что никто из фигурантов дела не причастен к убийству Павла Шеремета.

— Уже более уверен, что Владимир Александрович четко и точно понимает, что никто из нас не причастен к этому ужасному делу. Что с момента позорного сборища во главе с Аваковым, тогда он просто был осведомлен, его каким-то образом втянули, — предполагает Андрей Антоненко.

Фигурант дела добавил, что Зеленский признавался в переписке с другой фигуранткой дела Яной Дугарь. Исходя из этого он мог бы найти время для разговора с глазу на глаз с Андреем Антоненко.

— Если он захочет со мной пообщаться, я охотно с ним встречусь, потому что есть о чем поговорить. О том, что он общается с Яной, я думаю, что если бы кто-то из нас был к чему-то причастен, таких бы переписок не было, — отметил Андрей Антоненко.

После чего ветеран раскрыл список вопросов, которые он хотел бы поставить Владимиру Зеленскому.

— Во-первых, на пресс конференции в июле 2019 полиция показала ему материалы дела. Он вышел и сказал, что то, что он увидел, означает, что вот-вот будет результат. Что ему тогда показывали, если тогда с меня и с Юлии Кузьменко были сняты прослушивания, и ни я, ни Юля не входили в круг подозреваемых? А еще бы я напомнил ему, что он говорил, что надо найти не крайних, а заказчиков. Сколько, по его мнению, Аваков будет безрезультатно искать заказчиков, цеплять на непричастных людей дела, чтобы выгнать его с должности министра? Неизвестно. И сколько времени еще ему отпущено, чтобы обманывать президента и народ, и он способен вообще кого-то отыскать вместе со своим Геращенко, — говорит военный.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева разрешил перевести из-под стражи на домашний арест военного Андрея Антоненко, которого обвиняют в подрыве машины белорусского журналиста Павла Шеремета в 2016 году.