Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

Об этом говорится в интервью главы государства немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет РБК-Украина.

Как пояснил Владимир Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод «Северный поток-2».

— Там (в нормандском формате, — ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предположил, что переговоры могут перенести из Беларуси в Польшу.