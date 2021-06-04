Норвежское правительство вызвало на разговор официального представителя посольства США в стране в связи с сообщением о том, что Вашингтон шпионил за своими союзниками.
Об этом сообщает DW.
— Американцы четко заявили, что они изменили свою практику 2014 года, что касалась мониторинга союзников и что они будут сотрудничать с нами и другими, чтобы составить картину случившегося, — заявила глава правительства Норвегии Эрна Солберг.
— Мы вызвали официального представителя посольства США в Осло, чтобы выяснить это, — добавила Эрна Солберг.
Солберг также встретилась с премьер-министром Дании (Метте Фредериксен — ред.), во время встречи она отметила, что шпионаж против союзников «неприемлем и не нужен».
Министр обороны Норвегии Фрэнк Бакке-Дженсен также встретился с чиновниками посольства США в стране, чтобы передать то же сообщение, сообщил его министерство.
Как отмечает DW, Датский вещатель DR (Dannmarks Radio) сообщил в воскресенье, что датские спецслужбы сотрудничали со своими американскими коллегами, чтобы подслушивать политических лидеров и чиновников Германии, Франции, Швеции и Норвегии. По данным издания, такое сотрудничество велось в период 2012 - 2014 годов.
Как сообщается, среди тех, кто был целью операции, также были канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший лидер оппозиции Германии Пир Штайнбрюк.
Напомним, в августе пришлого года Верховный суд Украины оставил в силе приговор китайскому шпиону, который организовал кражу ракетных технологий. Суды предыдущих инстанций приговорили его к 10 годам лишения свободы.
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Норвежское правительство вызвало на разговор официального представителя посольства США в стране в связи с сообщением о том, что Вашингтон шпионил за своими союзниками.
Об этом сообщает DW.
— Американцы четко заявили, что они изменили свою практику 2014 года, что касалась мониторинга союзников и что они будут сотрудничать с нами и другими, чтобы составить картину случившегося, — заявила глава правительства Норвегии Эрна Солберг.
— Мы вызвали официального представителя посольства США в Осло, чтобы выяснить это, — добавила Эрна Солберг.
Солберг также встретилась с премьер-министром Дании (Метте Фредериксен — ред.), во время встречи она отметила, что шпионаж против союзников «неприемлем и не нужен».
Министр обороны Норвегии Фрэнк Бакке-Дженсен также встретился с чиновниками посольства США в стране, чтобы передать то же сообщение, сообщил его министерство.
Как отмечает DW, Датский вещатель DR (Dannmarks Radio) сообщил в воскресенье, что датские спецслужбы сотрудничали со своими американскими коллегами, чтобы подслушивать политических лидеров и чиновников Германии, Франции, Швеции и Норвегии. По данным издания, такое сотрудничество велось в период 2012 - 2014 годов.
Как сообщается, среди тех, кто был целью операции, также были канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший лидер оппозиции Германии Пир Штайнбрюк.
Напомним, в августе пришлого года Верховный суд Украины оставил в силе приговор китайскому шпиону, который организовал кражу ракетных технологий. Суды предыдущих инстанций приговорили его к 10 годам лишения свободы.