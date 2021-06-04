В Украину вернулся бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, которого подозревали в сепаратизме. Ранее уголовное дело в отношении него было закрыто и его сняли с розыска.
Об этом пишет РБК-Украина.
В пресс-службе Службы безопасности Украины отметили, что ранее в этом году по представлению старшего следователя Национальной полиции оперативно-розыскное дело в отношении Левченко было закрыто и его сняли с розыска.
В 2014 году СБУ начала против него уголовное производство по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
В 2015 году Левченко сообщили о подозрении и суд дал разрешение на его задержание. Но впоследствии Генпрокуроратура передала дело полиции.
— Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Национальной полиции сами приняли решение о закрытии уголовного производства, — отметили в СБУ.
При этом в Службе безопасности выступают за то, что все лица, которые своими действиями способствовали Российской Федерации должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении.
Отметим, Николай Левченко был объявлен в розыск в январе 2015 года.
Также он просил Путина разоружить террористов в Донецкой области.
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В Украину вернулся бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, которого подозревали в сепаратизме. Ранее уголовное дело в отношении него было закрыто и его сняли с розыска.
Об этом пишет РБК-Украина.
В пресс-службе Службы безопасности Украины отметили, что ранее в этом году по представлению старшего следователя Национальной полиции оперативно-розыскное дело в отношении Левченко было закрыто и его сняли с розыска.
В 2014 году СБУ начала против него уголовное производство по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
В 2015 году Левченко сообщили о подозрении и суд дал разрешение на его задержание. Но впоследствии Генпрокуроратура передала дело полиции.
— Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Национальной полиции сами приняли решение о закрытии уголовного производства, — отметили в СБУ.
При этом в Службе безопасности выступают за то, что все лица, которые своими действиями способствовали Российской Федерации должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении.
Отметим, Николай Левченко был объявлен в розыск в январе 2015 года.
Также он просил Путина разоружить террористов в Донецкой области.