В Украину вернулся бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, которого подозревали в сепаратизме. Ранее уголовное дело в отношении него было закрыто и его сняли с розыска.

Об этом пишет РБК-Украина.

В пресс-службе Службы безопасности Украины отметили, что ранее в этом году по представлению старшего следователя Национальной полиции оперативно-розыскное дело в отношении Левченко было закрыто и его сняли с розыска.

В 2014 году СБУ начала против него уголовное производство по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

В 2015 году Левченко сообщили о подозрении и суд дал разрешение на его задержание. Но впоследствии Генпрокуроратура передала дело полиции.

— Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Национальной полиции сами приняли решение о закрытии уголовного производства, — отметили в СБУ.

При этом в Службе безопасности выступают за то, что все лица, которые своими действиями способствовали Российской Федерации должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении.

Отметим, Николай Левченко был объявлен в розыск в январе 2015 года.

Также он просил Путина разоружить террористов в Донецкой области.