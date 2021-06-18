Политическая партия «Европейская Солидарность» призывает президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на закон о так называемом добровольном декларировании

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина, передает пресс-служба политсилы.

Нина Южанина заявила, что принять фракция «Европейская Солидарность» также требует рассмотреть и принять закон в Верховной Раде в новой редакции.

— Принятый на днях закон о так называемом добровольное декларирование - это отнюдь не о добровольном декларировании. И вовсе не о налоговой амнистии. Это попытка обязать средний класс задним числом оплатить дополнительно 5% сбора за активы, накопленные на протяжении всей независимости Украины: деньги, квартиры, дачи, машины, — сказала Нина Южанина.

По ее словам, в сентябре 2022 года завершится период «добровольности» и тех, кто не подаст декларацию, налоговая спросит об источниках происхождения их доходов. Если же документального подтверждения приобретения активов у людей не будет, то им придется платить уже не 5%, а 18%.

Также депутата добавила, что фракция партии «Слуга народа» ранее уже поддержала освобождение от уплаты НДФЛ доходов физических лиц за 2020-2021 года, полученные в результате ликвидации офшоров.

— К сожалению, в процессе рассмотрения законопроекта №5153 ни одна поправка, направленная на то, чтобы сделать его менее жестким по отношению к людям, не была учтена. И когда главный идеолог налоговой амнистии профессор Г говорит, что акция будет добровольной и не будет фискальных последствий, он в очередной раз врет, не краснея. Ведь принятым законом предусмотрено дальнейшее усиление контроля за полнотой налогообложения доходов физических лиц (где правительство должно разработать отдельный законопроект), — подчеркнула Нина Южанина.

Напомним, Верховная Рада на заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №5153, которым предлагается амнистия капиталов - единоразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.