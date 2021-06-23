Народный депутат Украины Юрий Кармельчук от фракции «Слуга народа» выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с речью про документы, которые будут подтверждать вакцинацию — т.н COVID-паспорта.

Текст своего спича он обнародовал в Facebook, по его словам, этим шагом он хочет избежать лишних слухов.

В своей речи он подчернул, что требование COVID-паспорта на границе может стать началом дискриминации.

— Учитывая, что роль вакцин в сдерживании распространении инфекции еще не установлена, а доступность сывороток пока очень ограничена — Всемирная Организация Здравоохранения уже рекомендовала странам не требовать получения сертификатов Covid от туристов и посетителей стран. Введение же Covid-паспортов, вероятно, приведет к ущемлению прав человека. Кроме того, это явление целиком зависит от степени медицинских рисков, — рассказал Юрий Кармельчук.

Докладчик от Украины отметил, что предоставление эксклюзивных прав за сертификаты о вакцинации «вызывает вопросы», поэтому такую меру нужно вводить аккуратно.

Свое выступление нардеп окончил призывом найти грамотный баланс между безопасностью и ограничением гражданских прав.

— Население должно понимать, что COVID-паспорта освободят их владельцев от определенных ограничений. Но и не приведут к дискриминации и нарушения прав лиц, выбравших другой путь, — подытожил в ПАСЕ нардеп «Слуги народа».

Напомним, Юрий Кармельчук известен своими одиозными высказываниями про коронавирус и озвучиванием теорий заговоров о его происхождении.