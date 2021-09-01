В Николаеве в среду, 1 сентября, суд назначил залог Владиславу Аршинову, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП на проспекте Богоявленском.

Об этом сообщают «Преступности.НЕТ».

Адвокат Сергей Черниенко заявил ходатайство о смене меры пресечения своему клиенту. Он аргументировал это тем, что полиция не смогла выполнить решение суда о приводе двух свидетелей, поскольку не смогла с ними ни найти, ни связаться. Он отмечает, что если это не могут сделать сотрудники полиции, то его клиент наверняка не сможет, а поэтому полностью уже исчез риск о том, что Аршинов как-то будет влиять на свидетелей. Также он отмечал, что другие, более важные свидетели уже допрошены в суде.

Защитник просил суд назначить Владиславу Аршинову круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Прокурор Артем Петренко был против, он считает, что все риски сохранились до сих пор.

Судья Ленинского райсуда Вячеслав Кокорев согласился с тем, что риск давления не свидетелей уже отпал, но отметил, что Аршинов после аварии пытался скрыться с места происшествия, а также долгое время не давал показания следствию. Судья отметил, что остается риск того, что обвиняемый может уклонятся от суда и домашний арест может не быть достаточным для поддержки надлежащего процессуального поведения со стороны Аршинова.

В итоге судья частично удовлетворил ходатайство защиты – Аршинова оставили в СИЗО, но дали возможность выйти на волю под залог в 170 тысяч гривен. В случае уплаты этой суммы он также должен выполнять ряд обязательств, в том числе носить электронный браслет.

Отмечается, что мера пресечения для Аршинова действует до 9 сентября. Накануне этой даты суд снова будет рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения. В прокуратуре пока не знают, будут ли обжаловать назначение залога.

Как известно, в начале декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате чего «Жигули» вылетели на остановку, а его водитель скончался на месте аварии. Позже стало известно, что автомобиль Тoyota Land Cruiser записан на экс-депутата Новоодесского райсовета Владимира Калашникова и его сына — Алексея. Спустя три месяца, 25 февраля, полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов — Владиславу Аршинову.

Подозреваемый в совершении аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб человек, Владислав Аршинов заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников.

В мае 2021 года Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе арест подозреваемому Владиславу Аршинову.