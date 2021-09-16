Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «премьер-министру Ичкерии в экзиле» Ахмеду Закаеву смертью в огне.

Об этом пишут «Кавказ.Реалии».

Рамзан Кадыров пришел в ярость от упоминания имени своего отца, который предал своих сторонников и перешел на сторону федеральных войск.

— Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца. Ты не мужчина и не достоин называть его имя. У тебя никогда не было своего мнения, ты просто курица, которая всегда пряталась за спинами лучших, — высказал угрозу лидер Чечни.

После этого он добавил, что добьется получения Ахмеда Закаева в свои руки.

— Мы не будем вас убивать, вы нужны нам живыми, здоровыми. Мы привезем вас домой и поставим на колени перед людьми. Не умирайте пока, берегитесь там от коронавируса, козлы, — заявил путинский чиновник.

Вдобавок Рамзан Кадыров признал, что виновен в неназванных смертях.

— Неважно, сколько времени пройдет: 10 лет, 100, 20 лет – за все отвечаю я! Те, кого убили, оставили, те, кто умер – за всех будете спрашивать с меня. Если я умру, то спросите с моей семьи, если вы мужчины. Вообще вас не уважаю, — сказал чеченский глава.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети Instagram пригрозил уничтожить одного из комментаторов.