Капитальный ремонт участка автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в районе села Ольгополь подходит к своему логическому завершению — из 8 километров на данный момент забетонированы больше 6.

Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

Сейчас дорожники завершают устройство «постного» и тяжелого цементобетонного покрытия, а также нарезку швов по основному проезду. Продолжается бетонирование бордюров и примыканий, планирование обочин и установка опор электроосвещения.

Отмечается, что скоро подрядчик приступит к финальному этапу работ по организации дорожного движения: установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки и шумовых полос.

Согласно проекту, в пределах населенного пункта Ольгополь будут установлены автопавильоны, туалеты, тротуары, тактильная плитка и электроосвещение.

Согласно системе публичных закупок ProZorro, стоимость капремонта 8 километров трассы составляет 223 миллиона 806 тысяч 725 гривен. Работы выполняет ООО «Европейская дорожно-строительная компания».

Ранее сообщалось, что на Николаевщине для ремонта 14 километров трассы Р-75 за 343 миллиона гривен привлекли субподрядчика.