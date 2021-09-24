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Полиция задержала мошенников, которым 95-летняя жительница Николаева отдала 1,9 тысячи долларов на якобы оплату операции для дочери.
Как сообщают в полиции, сейчас двое злоумышленников находятся в изоляторе временного содержания и им сообщено о подозрении.
Сообщается, что пенсионерка обратилась в полицию 22 сентября и рассказала, что на ее стационарный телефон поступил звонок якобы от её дочери, которая со слезами сообщила, что попала в аварию и теперь ей срочно нужны деньги на операцию в Одессе.
После чего, за деньгами к пенсионерке пришёл якобы адвокат, которому женщина отдала все свои сбережения – 1,9 тысяч долларов США. Только после того, как пенсионерка пообщалась действительно с дочкой, поняла, что стала жертвой аферистов.
Оперативники уголовного розыска отделения полиции № 1 совместно со следователями Николаевского районного управления установили злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 28-ми и 43-х годов, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за хранение наркотиков и незаконное завладение транспортным средством,
Отмечается, что аферистов задержали вскоре после совершения преступления и изъяли у них деньги потерпевшей, которые ей вернут после проведения следственных действий.
Следователи задержали мужчин в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по части 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование. Также правоохранители проверяют причастность аферистов к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.
Напомним, что 21 июня николаевские правоохранители пресекли деятельность афериста, который обманом забрал у пенсионерки деньги якобы на лечение ее родственницы.
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Полиция задержала мошенников, которым 95-летняя жительница Николаева отдала 1,9 тысячи долларов на якобы оплату операции для дочери.
Как сообщают в полиции, сейчас двое злоумышленников находятся в изоляторе временного содержания и им сообщено о подозрении.
Сообщается, что пенсионерка обратилась в полицию 22 сентября и рассказала, что на ее стационарный телефон поступил звонок якобы от её дочери, которая со слезами сообщила, что попала в аварию и теперь ей срочно нужны деньги на операцию в Одессе.
После чего, за деньгами к пенсионерке пришёл якобы адвокат, которому женщина отдала все свои сбережения – 1,9 тысяч долларов США. Только после того, как пенсионерка пообщалась действительно с дочкой, поняла, что стала жертвой аферистов.
Оперативники уголовного розыска отделения полиции № 1 совместно со следователями Николаевского районного управления установили злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 28-ми и 43-х годов, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за хранение наркотиков и незаконное завладение транспортным средством,
Отмечается, что аферистов задержали вскоре после совершения преступления и изъяли у них деньги потерпевшей, которые ей вернут после проведения следственных действий.
Следователи задержали мужчин в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по части 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование. Также правоохранители проверяют причастность аферистов к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.
Напомним, что 21 июня николаевские правоохранители пресекли деятельность афериста, который обманом забрал у пенсионерки деньги якобы на лечение ее родственницы.