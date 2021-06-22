Вчера, 21 июня, николаевские правоохранители пресекли деятельность афериста, который обманом забрал у пенсионерки деньги якобы на лечение ее родственницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

К правоохранителям обратилась 81-летняя женщина и сообщила, что на ее стационарный телефон поступил звонок, как ей тогда показалось, от сестры. Она сказала, что упала в колодец и ей срочно нужны средства на лечение.

Через некоторое время к заявительнице пришел незнакомец и сказал, что она может передать деньги через него. Женщина одолжила часть суммы у соседки и отдала мошеннику 9000 гривен. Позже пострадавшая связалась с родственниками и поняла, что стала жертвой афериста.

Преступником оказался 31-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции № 2, где следователи задержали его в порядке статьи 208.

У мошенника изъяли деньги потерпевшей, которые в ближайшее время ей вернут.

Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 190 «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, николаевские правоохранители «поймали» серийную мошенницу, которая действовала по схеме «ваш родственник попал в полицию».