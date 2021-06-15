Николаевские правоохранители «поймали» серийную мошенницу, которая действовала по схеме «ваш родственник попал в полицию».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По спецлинии «102» поступило сообщение от 87-летнего местного жителя о том, что несколько минут назад его обманула неизвестная женщина. По словам заявителя, сначала ему позвонила якобы внучка и плача сказала, что находится в полиции, так как побила мужчину. Потом трубку взял следователь, подтвердил ситуацию и сообщил, что сейчас к пенсионеру прибудет адвокат девушки.

Вскоре в квартире потерпевшего по улице Лазурной появилась незнакомка, представилась адвокатом и предложила мужчине решить вопрос об избежании его внучкой ответственности за 25 тысяч гривен. Когда «адвокат» ушла с деньгами заявителя, пенсионер связался с внучкой и выяснил, что с ней все в порядке. Правоохранители быстро установили местонахождение злоумышленницы, которая сбежала на такси, и задержали ее.

Вместе с женщиной, которую узнал пострадавший, в салоне авто также находилась 35-летняя ранее судимая за кражу и оборот наркотиков жительница Николаева. Ее причастность к мошенничеству проверяется.

Полицейские изъяли у аферистки мобильные телефоны и сим-карты мобильных операторов, а также денежные средства потерпевшего пенсионера, которые ему вернут после проведения следственных действий.

26-летней женщине сообщили о подозрении в совершении восьми фактов мошенничества по части 2 статьи 190. По решению суда она находится под круглосуточным домашним арестом.

Аферистку узнали пострадавшие жители областного центра — пенсионеры в возрасте от 81 до 90 лет. Мошенница обманула стариков на общую сумму в 260 000 гривен. Известно, что злоумышленница совершала указанные преступления, находясь на испытательном сроке наказания за ограбление. Ей грозит до трех лет заключения.

Напомним, 7 июня следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меру пресечения 48-летней жительнице Днепропетровской области, подозреваемой в мошенничестве.