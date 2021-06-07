Следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меру пресечения 48-летней жительнице Днепропетровской области, подозреваемой в мошенничестве.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Согласно материалам ходатайства, 2 июня этого года злоумышленница находясь в селе Новобогдановка на Николаевщине, пришла к местному пенсионеру и представилась сотрудником социальной организации. Она сказала, что мужчине необходимо обменять его старые денежные купюры на новые.

После этого они вошли в дом, где пенсионер выдал женщине 12 тысяч гривен, которые она положила в конверт. Мошенница отвлекла внимание потерпевшего, подменила конверт с деньгами на другой, где находилась порезанная бумага, и скрылась.

Исследовав материалы ходатайства, судья избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 24 тысяч гривен.

Напомним, 1 июня в Николаеве разоблачили мошеннический call-центр, который похищал данные банковских карт пользователей.