В отношении театров, нарушающих нормы языкового закона, предпримут меры госконтроля за применением государственного языка.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в Facebook в пятницу, 24 сентября.

По его словам, ситуация с выполнением норм языкового закона государственными театрами «оставляет желать лучшего».

Как напомнил Тарас Креминь, согласно закону, языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. При этом публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления на другом языке в государственном или коммунальном театре должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

У омбудсмена проанализировали состояние выполнения соответствующей нормы семью театрами, относящимися к сфере управления Минкульта. Информация, предоставленная ведомством, охватывает восемь месяцев текущего года и содержит данные, в том числе, за период, когда упомянутая норма еще не вступила в силу.

— В отношении театров, которые продолжают нарушать нормы языкового закона, о чем свидетельствуют очередные обращения в наш адрес, будут начаты меры государственного контроля за применением государственного языка, — написал Тарас Креминь.

По состоянию на 1 сентября полностью проводились представления на государственном языке только в двух театрах: Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (Киев), в котором все 309 спектаклей были выполнены на государственном языке, и Национальным академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой (Львов), где все 306 спектаклей были также выполнены на украинском.

При этом три национальных театра соблюдали нормы закона о том, что показ театрального представления на другом языке должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом. В Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко (Киев) из 132 спектаклей, проведенных за 8 месяцев 2021 года, 89 выполнялись на государственном языке, 43 — на другом языке и были переведены на государственный с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом. Во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой из 107 спектаклей 19 выполнены на государственном языке, другие 88 были переведены. В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки(Киев) 16 спектаклей были выполнены на государственном языке, на другом языке с переводом на государственный — 318.

В свою очередь в Одесском национальном академическом театре оперы и балета 3 представления выполнялись на государственном языке, 102 — другом, лишь 45 из которых были переведены на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Аналогичная ситуация и в Харькове, где в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко из 49 спектаклей, выполненных на негосударственном языке, только 19 были переведены с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом. Всего же в Харьковском национальном академическом театре состоялся показ 132 спектаклей, из которых на государственном языке были выполнены 4 оперы, 32 больших и камерных концерта сугубо на украинском и 47 концертов, где украинские произведения исполнялись рядом с иноязычными.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в беседе с «Радио Свобода» заявил, что «надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу».

После чего, языковой омбудсмен Тарас Кремень и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко критически отреагировали на эту идею. Он заявил, что «переход на латиницу трудно оправдать как с филологической, так и с политической точек зрения».

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу и считает, что это – не компетенция СНБО.