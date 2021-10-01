Депутаты сняли с рассмотрения сессии Николаевского горсовета два проекта решений по поводу дальнейшей судьбы недостроя на 3-й Слободской.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Один проект решения предполагал передачу здания в собственность государства, а именно Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы под строительство клиники. Второй проект, инициированный депутатом Сергеем Кантором, предлагал включить недострой в список приватизации, чтобы в дальнейшем продать его через аукцион.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что разработчик одного из проектов попросил снять вопросы с рассмотрения в связи с необходимостью доработки.

Ранее члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева отказались согласовывать проект решения сессии о включении недостроя на 3-й Слободской в список малой приватизации для продажи на аукционе.

Напомним, что на предыдущих сессиях депутаты так и не приняли решение о передаче недостроя на 3-й Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

На сессии ректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леонид Клименко рассказал, что университетская клиника, которую хотят построить на месте недостроя на 3-й Слободской, могла бы сохранить жизнь бывшему мэру Николаева Владимиру Чайке.

Как известно, 2 февраля в ходе сессии Николаевского городского совета депутаты согласовали передачу в собственность ЧНУ здания 11-го учебного корпуса, который университет арендует у города. Однако, голосов для передачи университету недостроя на 3-й Слободской не хватило.

Еще в июне 2016 ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко говорил о готовности построить университетскую клинику на базе недостроенного объекта на 3-й Слободской. Тогда глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к городской власти с предложением бесплатно передать недострой на 3-й Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы для размещения в нем медицинского центра и больницы. Ректор Леонид Клименко и студенты Могилянки несколько раз выступали на сессии Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс вуза здание недостроенной поликлиники на 3-й Слободской.

Однако в ноябре 2019 года Леонид Клименко попросил депутатов согласовать вопрос передачи в государственную собственность «Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны», для того чтобы обустроить там клинику, в которой смогут учиться будущие врачи. После чего Леонид Клименко сказал, что не даст согласия на передачу «Трудовых резервов» области, если Николаевский облсовет не согласует передачу областного клинического госпиталя ветеранов войны по улице Киевской, 1 в государственную собственность.

При этом, в ноябре 2019 года действующий глава облгосадминистрации Александр Стадник поддержал создание университетской клиники на базе областного госпиталя ветеранов войны.

12 июня 2020 года на сессии облсовета депутаты согласовали передачу университету здания детской инфекционной больницы. Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ЧНУ имени Петра Могилы по-прежнему планирует принять в собственность недострой на 3 Слободской и сделать из него университетскую клинику.