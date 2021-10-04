Во фракции «Слуга народа» рассматривают возможность исключения народного депутата Людмилы Буймистер из-за того, что она проголосовала против Закона об олигархах.

Об этом сегодня, 4 октября, заявил глава партии Александр Корниенко во время брифинга в Верховной Раде.

— У нас касательно исключения на повестке дня одна кандидатура — это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, точнее — голосовала «красной», а эта красная кнопка является красной линией для нас. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву», — отметил Александр Корниенко.

По словам Александра Корниенко, выход из фракции «СН» приведет к досрочному сложению депутатских полномочий Людмилы Буймистер.

Как сообщалось, народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности Председателя ВР.

Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».