Глава Николаевского областного совета в среду, 27 октября, представила Украину на 41-й сессии Конгресса Совета Европы с докладом об украинской диаспоре за границей и диаспорах других стран в нашей стране.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Все мы понимаем насколько важно развитие диаспор. Поскольку диаспора для каждого государства — это народный посол в странах, где проживают его граждане. Наша диаспора сегодня — это потенциал для утверждения доброго имени Украины в международном сообществе и правдивых знаний о странах их проживания. В Украине представлено много нацменьшинств и диаспор. В Декларации прав национальностей нашей страны отмечено, что «на территории Украины проживают граждане более 100 национальностей». К крупнейшим национальным меньшинствам в нашей стране относятся: белорусы, молдаване, крымские татары, болгары, венгры, поляки, евреи, армяне, греки и т.д. Наше государство всячески обеспечивает соблюдение прав каждой диаспоры, представленных у нас, и мы ценим движение на встречу со стороны тех государств, где представлены наши диаспоры, — отметила Анна Замазеева.

Глава облсовета добавила, что для Украины важна не только поддержка собственной диаспоры, но и ее поддержка со стороны иностранных государств. По ее мнению, особенно во времена пандемии COVID-19 все национальные правительства вынуждены направлять значительные ресурсы на борьбу с болезнью, а это, в том числе, и ресурсы, которые могли бы быть использованы в поддержку «народной дипломатии».

— Поэтому призвала правительства всех стран членов Конгресса Совета Европы максимально поддерживать свои диаспоры в других странах и в Украине, в частности. Это инструмент социального, культурного и экономического диалога между странами и народами, которые ежедневно сталкиваются с новыми вызовами. Хорошим примером является сотрудничество между Турцией и ее диаспорой в Николаевской области. Правительство этой страны строит для них жилье в Николаеве. Результатом сотрудничества Украины и Турции станет построение двухсот квартир, а это двести счастливых семей, которые будут популяризировать собственную культуру и традиции своего народа и укреплять взаимоотношения между нашими странами, — отметила она.

Анна Замазеева также написала, что местное самоуправление в Николаевской области

Поддерживает и развивает представительства всех диаспор и нацменьшинств: выделяет земли для строительства «национальных кварталов» с детскими садами, школами, спортивными площадками и другой инфраструктурой.

— Мы сопровождаем ратифицированные на уровне государства соглашения, чтобы защитить права диаспор и помочь сохранить их собственную самоидентификацию. Также акцентировала внимание на украинской диаспоре, которая имеет многолетнюю историю и является частью единого 65 миллионного мирового украинского народа. Сейчас более 20 миллионов украинцев проживают за границей. Они объединены Всемирным Конгрессом Украинцев и представлены более чем в 60 странах мира. Новейшие диаспорные организации сделаны даже в Южно-Африканской Республике и Восточной Азии, — сказала она.

Глава облсовета добавила, что зарубежные украинцы предоставляют свои знания и опыт для поддержки программы реформ в Украине, привлекают инвестиции, занимают государственные должности в странах своего проживания, руководят компаниями, возглавляют гуманитарные инициативы и становятся эффективными послами своей страны.

По ее мнению, тема украинской диаспоры — это также тема украинских достижений мира, научных и культурных, которые являются не только частью нашего национального наследия, но и частью глобального контекста.

— Частью вклада украинцев в развитие мировой цивилизации и для нас важно изучать и презентовать не только в мире, но и в Украине. Всюду наши художники несли украинскую культурную идею. В каждом написанном стихотворении, картине, произведении искусства или научном достижении лежит наш национальный код. Мы выстраиваем тесное политическое сотрудничество и взаимодействуем на всех уровнях государства: Парламент, Офис Президента и сам Президент, а также Всемирный Конгресс Украинцев. Украинская диаспора не только представляет Украину во всех стратегически важных странах мира, но и проявляет большое желание поддержать, помочь нашему государству в достаточно непростое для нее время. Кроме этого, нашей целью, как отмечал Президент Украины Владимир Зеленский, является беспрепятственное возвращение украинцев на их историческую Родину. Это очень важно для имплементации всех достижений украинцев для построения сильной, независимой и преуспевающей Украины будущего. Страны, где будет комфортно проживать всем народам мира, — резюмировала она.