Депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Владимир Фроленко считает, что представители партии «Слуга народа» в ходе подготовки к предстоящим выборам будут препятствовать работе их политсилы.

Такое мнение он озвучил в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

«Оппозиционер» считает, что работу их политической силы будут «ущемлять», не давая возможности публично высказываться.

— Сегодня, допустим, «слуги» сказали, что они уже готовятся к будущим выборам. Естественно, это уже для нас, партии-оппозиции, звонок о том, что где-то нас будут ущемлять, где-то нам не будут давать публично высказываться. Где-то мы будем реализовывать свои проекты на округах – нас тоже в этом будут ущемлять. Для чего давать возможность нам пиариться сегодня? Я понимаю что это такое и с чем нам придется сталкиваться, – сказал Владимир Фроленко.

Стоит отметить, что новоизбранная глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк назвала главной задачей их политической силы подготовку к следующим выборам.

— Задача партии «Слуга народа» на вторую половину каденции – быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами, – сказала Елена Шуляк.

Ранее первый заместитель главы Николаевского областного совета, депутат от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Владимир Фроленко пригрозил фракции «Слуга народа» в облсовете покинуть заседание сессии.