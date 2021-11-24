В Николаевской облгосадминистрации разрабатывают план энергоэффективности для потребителей тепла.

Об этом рассказал глава ОГА Виталий Ким в ходе презентации проекта ОКП «Николаевводоканал» во вторник, 23 ноября, пишут НикВести.

По его словам, в данный момент рабочая группа анализирует способы снизить тарифы для населения Николаевской области.

— Разговоры идут насчет эффективного индивидуального отопления, мы сейчас это анализируем. Я понимаю так: есть экономия на разных уровнях — это экономия на производстве и на поставках, но я стремлюсь к тому, чтобы люди получили больше тепла и меньшую платежку. Потому мы сейчас и работаем над тем, как получить энергоэффективное производство тепла для того, чтобы горожане платили меньше, — рассказал Виталий Ким.

Он добавил, что план собираются реализовать за кредитные средства.

— Я думаю, за месяц-два мы составим стратегию и будем подаваться в Минрегионстрой и НКРЭ, чтобы там утвердили. Нам нужно будет привлекать кредитные деньги, — отметил глава облгосадминистрации.

Ранее газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.