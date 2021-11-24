Сегодня утром, 24 ноября, обнаружили тело третьего мужчины, который еще с двумя рыбаками утонули в Черном море вблизи острова Березань.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, что 22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы «Очаков» поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека.

Спасатели изъяли тела двух погибших и транспортировали их на берег. Спасатели в течение 22 и 23 ноября искали третьего рыбака на острове Березань. Но уже 24 ноября на поиски тела направили водолазов, которые обнаружили его тело на глубине 6 метров.

Напомним, что николаевские спасатели достали из оросительного канала в Корабельном районе тело мужчины 40-50 лет.