Сегодня, 24 ноября, состоялось очередное заседание Центрального районного суда по делу экс-депутата Николаевского облсовета Игоря Ивануны, обвиняемого в небрежном хранении оружия, что привело к смерти его жены Кристины Ивануны.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня суд должен был допросить свидетеля стороны обвинения — мать погибшей и двух свидетелей стороны защиты.

— Прокурор сообщила, что указанный свидетель пока находится в Польше, откуда вернется ориентировочно в конце марта следующего года. Она также отметила, что мать погибшей направляла ходатайство об объявлении перерыва до времени возвращения в Украину, — сказано в сообщении.

Мать погибшей Кристины Ивануны, по словам прокурора, является ключевым свидетелем стороны обвинения и может сообщить обстоятельства о том, где и как хранилось оружие, из которого произвела выстрел.

В то же время на уточняющий вопрос судьи прокурор сообщила, что она не общалась с указанным свидетелем лично, а о сути возможных объяснений, ей известно со слов бывшего следователя в производстве и процессуального руководителя.

Защитник сообщил, что согласно протоколу допроса во время досудебного расследования информацию о хранении оружия женщина сообщала со слов дочери.

Кроме того, протокол якобы содержит только одно предложение, содержащее информацию об оружии.

— Также защитник просил объявить указанный протокол, однако в закрытом режиме, поскольку он содержит сведения, касающиеся личной жизни его клиента. Указанное ходатайство судом было удовлетворено, — сообщила пресс-служба суда.

В настоящее время суд объявил перерыв, чтобы подготовиться к допросу свидетеля обвинения с помощью средств связи.

Отметим, что сторона защиты от допроса заявленных свидетелей отказалась.

Как известно, 29 июня в Николаеве в своем доме была найдена мертвой 33-летняя супруга Игоря Ивануны Кристина. О смерти в полицию сообщил сам депутат, заявив, что та выстрелила себе в голову из травматического оружия. По факту смерти потерпевшего было начато уголовное расследование по части 1 статьи 115 УКУ.

Результаты ряда экспертиз показали, что это было самоубийство.

В ходе расследования обстоятельств трагедии полицейские выяснили, что муж погибшей грубо нарушил предусмотренные нормативными актами правила и условия хранения оружия и боеприпасов. По инструкции они должны храниться в металлических шкафах или сейфах. При этом, оружие должно храниться в разряженном состоянии.