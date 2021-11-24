Депутат горсовета Максим Невенчанный предложил забрать функцию регулирования и контроля поставок тепла частными предприятиями у ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», передав ее департаменту энергетики.

Об этом он сказал на заседании комиссии Николаевского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во вторник, 23 ноября, пишут НикВести.

Депутат отреагировал на сообщение коммунального предприятия о введении платы за абонентское обслуживание. Такая плата будет начисляться всем потребителям, с которыми заключен индивидуальный договор о предоставлении услуги (населению, бюджетным учреждениям, организациям и другим потребителям).

Максим Невенчанный предложил отделить функцию содержания теплосетей от функций регулятора.

— Я хотел бы чтобы мы отделили функцию содержания теплосетей и возложили это на коммунальное предприятие наше облтеплоэнерго, а забрали у них функцию регулятора, — сказал он.

Максим Невенчанный

Аналогичное предложение депутат высказал и по поводу электроэнергии.

— К огромному сожалению, коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго», будучи субъектом хозяйствования, таким же, как частная фирма, ООО, совместное предприятие, только здесь форма собственности коммунальная — по каким-то непонятным причинам является регулятором и регулирует частный субъект хозяйствования, определяя ему, что можно, а что нельзя. Если бы мы сегодня реализовали эту задачу, забрали у облтеплоэнерго функцию регулятора, что в принципе противоречит закону, заставили их заниматься только теплосетями, а любым другим людям, которые хотят поставлять тепло качественнее и лучше, дали возможность это делать, фактически привлекая таким образом внутренние инвестиции. А функцию регулирования возложили бы на Департамент энергетики и энергоэффективности. Пусть они занимаются вопросами света, вопросами тепла. Чтобы хоть какая-то польза от них была, — сказал Максим Невенчанный.

Он предложил на рассмотреть данный вопрос на следующем заседании комиссии, пригласив директора департамента энергетики Владимира Алексеева и профильного заместителя мэра Дмитрия Лазарева.

Ранее глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что в ОГА готовят стратегию сдерживания роста тарифов для жителей Николаевщины.