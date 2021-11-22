В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» объяснили, почему с 1 ноября 2021 года абонентам в платежках будут прописывать плату за абонентское обслуживание.

Как сообщили на странице предприятия в Facebook, плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении услуги по теплоснабжению или по индивидуальному договору с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении услуги по теплоснабжению.

В частности, абонентская плата включает следующие расходы:

заключение договора о предоставлении коммунальной услуги;

распределение объема потребленных услуг между потребителями;

начисление и взимание платы за потребленные коммунальные услуги;

обслуживание и замена узлов коммерческого учета тепловой энергии (при их наличии).

Указывается, что постановлением Кабинета Министров от 8 сентября 2021 года №1022 были утверждены изменения, которые внесены в постановление от 21 августа 2019 года №830 «Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров об оказании услуги по снабжению тепловой энергией».

В связи с этим 1 октября 2021 года на официальном сайте «Николаевоблтеплоэнерго» был опубликован публичный индивидуальный договор о предоставлении услуги по снабжению тепловой энергией.

— Такой договор считается заключенным, если в течение 30 дней со дня опубликования совладельцы многоквартирного дома не приняли решения о выборе другой модели договорных отношений и не заключили соответствующий договор с ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», – сказано в сообщении.

Отмечается, что с 1 ноября 2021 года плата за абонентское обслуживание в расчете на один лицевой счет для услуг по поставке тепловой энергии, предоставляемых потребителям ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» составляет:

33,74 грн/месяц с НДС, при наличии узла коммерческого учета тепловой энергии;

23,21 грн/месяц с НДС, при отсутствии узла коммерческого учета тепловой энергии.

В облтеплоэнерго добавили, что плата за абонентское обслуживание начисляется всем потребителям, с которыми заключен индивидуальный договор о предоставлении услуги (населению, бюджетным учреждениям, организациям и другим потребителям).

— Обращаем внимание, что предельный размер платы за абонентское обслуживание зависит от законодательно установленного на соответствующую дату размера прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. То есть размер платы за абонентское обслуживание может изменяться только при изменении законодательно установленного размера прожиточного минимума, – сказано в сообщении.

Напомним, КП «Николаевоблтеплоэнерго» направило в суд более 600 исковых заявлений на сумму 9 миллионов 421 тысячу гривен по тем должников, которые игнорировали звонки и досудебные требования работников предприятия.