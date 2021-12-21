Депутаты Николаевского областного совета внесли в повестку дня сессии заслушать отчет проверки николаевской «инфекционки» Минздравом.

Заслушать отчет, на основании которого планируют уволить главного врача больницы Светлану Федорову, также поддержали депутаты от политической партии «Наш край», пишут НикВести.

Включить этот вопрос в повестку дня сессии предложил депутат областного совета от партии «Пропозиция» александр Мосин. Такое предложение поддержали 48 депутатов, против — 3, воздержались — 1 и не голосували 7 человек.

Ранее депутата Николаевского областного совета, главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову исключили из состава фракции партии «Наш край».

Отметим, что в понедельник, 20 декабря, издание «Преступности.НЕТ» опубликовало письмо, адресованное Министерством здравоохранения Николаевскому областному совету. В нем перечислены рекомендации, разработанные по итогам проверки медучреждений мониторинговой комиссии. Среди прочего Министерство рекомендует «рассмотреть целесообразность пребывания на занимаемой должности Федоровой С.Ф.». Документ подписан министром здравоохранения Виктором Ляшко.

В этот же день главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19.

После чего начальник управлении здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко назвал такое заявление необоснованными и заверил, что больницу никто не собирается закрывать.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров назвал провокацией информацию о закрытии с 1 января «инфекционки» и заявил, что медучреждение в следующем году продолжит принимать больных коронавирусом пациентов. Он также рассказал, что на заседании фракцию партии «За Майбутнє» в Николаевском областном совете не будет рекомендовать голосовать за увольнение Светланы Федоровой.

Комментируя данную ситуацию депутат облсовета от «ОПЗЖ» Вадим Олабин выразил мнение, что главврач Светлана Федорова находится на своем месте, а конфликт с руководством Николаевщины носит политический характер.

В то же время по мнению депутата Николаевского облсовета от партии «Пропозиція» Александра Мосина, на сессию нужно вынести отчет о результатах проверки центра лечения инфекционных заболеваний, организованной Минздравом.

Лидер фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском облсовете Руслан Пересунько заявил, что в случае «негативного вывода» относительно деятельности главврача николаевской «инфекционки» Светланы Федоровой стоит досрочно разорвать с ней контракт. Депутат областного совета от «ЕС» Алла Ряжских считает, что Светлана Федорова должна отчитаться о проделанной работе на занимаемой должности.

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.