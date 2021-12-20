Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров назвал провокацией информацию о закрытии с 1 января «инфекционки» и заявил, что медучреждение в следующем году продолжит принимать больных коронавирусом пациентов.

Такое мнение он озвучил в комментарии корреспонденту НикВести.

На уточняющий вопрос журналиста, останется ли в следующем году николаевская «инфекционка» ковидной больницей Юрий Гранатуров ответил положительно.

— Я думаю, что да. Тем более, что мы общались с Национальной службой здоровья Украины. Что касается ковида, то она будет продолжать оказывать такую помощь. Что касается борьбы с различными эпидемиями, а это другой пакет НСЗУ, то там есть соответствующие нормативы, в которых все четко распределено, и главврач поднимает соответствующую заявку и защищает её. На сегодняшний день каких-то опасений относительно того, что завтра не получат медицинскую помощь, не то, что нету, а является провокацией, – сказал Юрий Гранатуров.

Он также рассказал, что на заседании фракцию партии «За Майбутнє» в Николаевском областном совете не будет рекомендовать голосовать за увольнение Светланы Федоровой.

Отметим, что в понедельник, 20 декабря, издание «Преступности.НЕТ» опубликовало письмо, адресованное Министерством здравоохранению Николаевскому областному совету. В нем перечислены рекомендации, разработанные по итогам проверки медучреждений мониторинговой комиссии. Среди прочего Министерство рекомендует «рассмотреть целесообразность пребывания на занимаемой должности Федоровой С.Ф.». Документ подписан министром здравоохранения Виктором Ляшко.

В этот же день главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19.

После чего начальник управлении здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко назвал такое заявление необоснованными и заверил, что больницу никто не собирается закрывать.

Комментируя данную ситуацию депутат облсовета от «ОПЗЖ» Вадим Олабин выразил мнение, что главврач Светлана Федорова находится на своем месте, а конфликт с руководством Николаевщины носит политический характер.

В то же время по мнению депутата Николаевского облсовета от партии «Пропозиція» Александра Мосина, на сессию нужно вынести отчет о результатах проверки центра лечения инфекционных заболеваний, организованной Минздравом.

Лидер фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском облсовете Руслан Пересунько заявил, что в случае «негативного вывода» относительно деятельности главврача николаевской «инфекционки» Светланы Федоровой стоит досрочно разорвать с ней контракт.

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.