Лидер фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском облсовете Руслан Пересунько заявил, что в случае «негативного вывода» относительно деятельности главврача николаевской «инфекционки» Светланы Федоровой стоит досрочно разорвать с ней контракт.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Отметим, что в понедельник, 20 декабря, издание «Преступности.НЕТ» опубликовало письмо, адресованное Министерством здравоохранению Николаевскому областному совету. В нем перечислены рекомендации, разработанные по итогам проверки медучреждений мониторинговой комиссии. Среди прочего Министерство рекомендует «рассмотреть целесообразность пребывания на занимаемой должности Федоровой С.Ф.». Документ подписан министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Руслан Пересунько подчеркнул, что цена данного вопроса — человеческие жизни, поэтому решать его необходимо.

— Вопрос по поводу фракции будет решаться непосредственно на заседании фракции. Если будет вынесен вопрос (об увольнении Светланы Федоровой, — прим.), мы будем принимать решение на фракции. Я считаю одно: если по Федоровой есть негативный вывод, нужно принимать решение о досрочном разрыве контракта, — озвучил свою позицию депутат.

По его мнению, Светлана Федорова не справляется со своими профессиональными обязанностями, возглавляя Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний.

— У меня есть знакомая, моя коллега по фракции, которая тоже врач-инфекционист, она работает и у нее не возникает таких ситуаций, как у Федоровой. Это говорит о чем? Это говорит только об отсутствии профессионализма, что менеджмент этой больницы и лично главный врач Федорова — не на своем месте, — добавил Руслан Пересунько.

Напомним, депутат облсовета от «ОПЗЖ» Вадим Олабин убежден, что главврач центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова находится на своем месте, а конфликт с руководством Николаевщины носит политический характер.

Кроме того, депутат Николаевского облсовета от партии «Пропозиція» Александр Мосин считает, что на сессию нужно вынести отчет о результатах проверки центра лечения инфекционных заболеваний, организованной Минздравом.

Как сообщалось, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19. Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.

Недавно Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи. Она заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.

В свою очередь глава Николаевского облсовета Анна Замазеева потребовала от директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой предоставить письменные объяснения относительно результатов проверки, проведенной представителями Министерства здравоохранения в ноябре этого года.

Также сегодня Светлана Фёдорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19. Эту информацию она опубликовала в Facebook, попросив николаевцев забрать своих родственников «куда скажет облздрав». В свою очередь, начальник управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко назвал необоснованными заявления главврача.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

Губернатор Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.