Вадим Олабин

Депутат облсовета от «ОПЗЖ» Вадим Олабин убежден, что главврач центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова находится на своем месте, а конфликт с руководством Николаевщины носит политический характер.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Отметим, что в понедельник, 20 декабря, издание «Преступности.НЕТ» опубликовало письмо, адресованное Министерством здравоохранению Николаевскому областному совету. В нем перечислены рекомендации, разработанные по итогам проверки медучреждений мониторинговой комиссии. Среди прочего Министерство рекомендует «рассмотреть целесообразность пребывания на занимаемой должности Федоровой С.Ф.». Lокумент подписан министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Вадим Олабин отметил, что происходящее связанно только с тем, что Светлана Федорова является депутатом от партии «Наш край», а руководство области представляют президентскую политсилу «Слуга народа».

— Я считаю, что Федорова как врач на своем месте. То, что Федорова как руководитель органа кого-то не устраивает — это явно для всех. Она как может пытается противостоять тем нападкам, которые на нее идут со стороны представителей власти. Задача любой власти, не губернатора или главы областного совета, такое при всех властях было, чтобы руководители учреждений — главврачи больниц, директора школ должны быть с властью, должны быть такого же «цвета», как цвет руководящей партии. Думаю, что все проблемы у Федоровой — потому что она другого «цвета». Как врач, считаю, что она на своем месте. Знаю очень много людей, которых лечила и вылечила Федорова. Я рекомендовал многим обращаться именно к ней, потому что я считаю ее достаточно компетентным человеком в инфекционных вопросах, — сказал Вадим Олабин.

Он добавил, что если вопрос о ее увольнении вынесут на предстоящую 21 декабря сессию, это даст Светлане Федоровой основания для того, чтобы оспорить такое решение.

— А по поводу снятия или оставления ее на должности — этот вопрос определится в процессе голосования. Если они этот вопрос поставят — это будет козырь в руках у Федоровой для того, чтобы оспорить это решение. Потому что есть определенный порядок вынесения вопросов на очередную сессию. Если сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня, не был предварительно опубликован — это повод для судебных разбирательств, — добавил депутат.

Он также прокомментировал информацию о том, что с 1 января областной центр лечения инфекционных заболеваний может лишиться ковидного пакета. Вадим Олабин считает, что это — не проблема Светланы Федоровй, а проблема областного совета как собственника больницы. По его мнению, именно областной совет должен поднимать данный вопрос и либо добиваться заключения договора с Национальной службой здоровья, либо выделять средства на содержание больницы.

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19. Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.

Недавно Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи. Она заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.

А глава Николаевского облсовета Анна Замазеева потребовала от директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой предоставить письменные объяснения относительно результатов проверки, проведенной представителями Министерства здравоохранения в ноябре этого года.

Также сегодня Светлана Фёдорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19. Эту информацию она опубликовала в Facebook, попросив николаевцев забрать своих родственников «куда скажет облздрав». В свою очередь, начальник управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко назвал необоснованными заявления главврача.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.