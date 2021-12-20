Александр Мосин

Депутат Николаевского облсовета от партии «Пропозиція» Александр Мосин считает, что на сессию нужно вынести отчет о результатах проверки центра лечения инфекционных заболеваний, организованной Минздравом.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Депутат считает, что после ознакомления с результатами проверки и официальными выводами МОЗ, областной совет должен принять решение о том будет ли Светлана Федорова и дальше возглавлять больницу.

— Учредителем данного КНП является Николаевский областной совет. То есть это коммунальное учреждение подчинено нам. И фактически мы не понимаем, что там происходит. Я считаю, что нужно обязательно заслушать результаты проверки этого отчета, и уже по результатам принимать решение. Более того, когда я был на программе «Битва за місто», некоторые факты я озвучивал. И некоторые коллеги по депутатскому корпусу заявляли, что эта информация не отвечает действительности, поэтому я больше всех заинтересован, чтобы этот отчет был заслушан на сессии, — сказал Александр Мосин.

На вопрос о том, поддержит ли он увольнение Светланы Федоровой с должности директора областного центра лечения инфекционных заболеваний, депутат ответил, что решит после того, как полностью увидит отчет о проверке.

— Я видел только часть отчета, которую публиковали СМИ. Полностью я его не видел. Поэтому очень хочу, чтобы нам его предоставили и ознакомили нас с ним в полном объеме, в том числе с выводами министра здравоохранения, чтобы мы потом принимали решение. Пока я не ознакомлюсь с полным отчетом, рекомендациями МОЗ и облздрава, не готов сказать, какое решение буду принимать, — отметил он.

Отметим, что в понедельник, 20 декабря, издание «Преступности.НЕТ» опубликовало письмо, адресованное Министерством здравоохранению Николаевскому областному совету. В нем перечислены рекомендации, разработанные по итогам проверки медучреждений мониторинговой комиссии. Среди прочего Министерство рекомендует «рассмотреть целесообразность пребывания на занимаемой должности Федоровой С.Ф.». Документ подписан министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Напомним, что депутат облсовета от «ОПЗЖ» Вадим Олабин убежден, что главврач центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова находится на своем месте, а конфликт с руководством Николаевщины носит политический характер.

Как сообщалось, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19. Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.

Недавно Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи. Она заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.

А глава Николаевского облсовета Анна Замазеева потребовала от директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой предоставить письменные объяснения относительно результатов проверки, проведенной представителями Министерства здравоохранения в ноябре этого года.

Также сегодня Светлана Фёдорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19. Эту информацию она опубликовала в Facebook, попросив николаевцев забрать своих родственников «куда скажет облздрав». В свою очередь, начальник управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко назвал необоснованными заявления главврача.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.