Юрий Гранатуров, глава партии "За Майбутнє" в Николаевской области

Вице-губернатор Николаевской области по вопросам медициы, глава областной организации партии «За Майбутнє» Юрий Гранатуров заявил, что вопрос о возможном увольнении главврача областной инфекционной больницы Светланы Федоровой будет рассматриваться завтра на заседании фракции.

В комментарии корреспонденту НикВести он сообщил, что для рассмотрения этого вопроса в сессионном зале необходимо заблаговременно обнародовать результаты проверки Минздрава.

На вопрос будет ли вице-губернатор рекоммендовать своим однопартийцам уволить Светлану Федорову чиновник ответил, что в рамках работы он является политически беспристрастным лицом.

— Фракция «За Майбутнє» будет собираться завтра утром. До сих пор идет заседание президиума. Чтобы это все сделать (рассмотреть решение об увольнении Федоровой, - прим.) необходимо опубликовать эту справку. — Пока нельзя сказать, что есть решение у фракции «За Майбутнє» голосовать так или иначе. Я правильно понимаю? — Руководителем фракции является Александр Плиткин. После того, как он проведет заседание, он даст все необходимые комментарии. — А вы будете что-то рекоммендовать? — Я во время работы являюсь политически беспристрастным, согласно действующему законодательству. Я стараюсь не давать рекомендации. Свое мнение, безусловно, выскажу во время заседания фракции. — Когда? — На фракции. Обязательно выскажу. — А публично? — Я считаю, что врач, который давал клятву Гиппократу и который является руководителем учебного заведения по борьбе с ковидом, не может создавать панику. Не имеет никакого морального и профессионального права заявлять: «Родственники забирайте своих с больниц», тем более все, что было сказано, не соответствует действительности.

Напомним, что ранее Юрий Гранатуров критиковал Минздрав за несвоевременные выплаты врачам, борющимся с эпидемией коронавируса. Он заявил, что проблему можно решить в кратчайшие сроки, но действующая власть на это неспособна из-за непрофессионализма и хаотичности своих действий.

Отметим, что в понедельник, 20 декабря, издание «Преступности.НЕТ» опубликовало письмо, адресованное Министерством здравоохранению Николаевскому областному совету. В нем перечислены рекомендации, разработанные по итогам проверки медучреждений мониторинговой комиссии. Среди прочего Министерство рекомендует «рассмотреть целесообразность пребывания на занимаемой должности Федоровой С.Ф.». Документ подписан министром здравоохранения Виктором Ляшко.

По мнению депутата Николаевского облсовета от партии «ПроПозиція» Александра Мосина, на сессию нужно вынести отчет о результатах проверки центра лечения инфекционных заболеваний, организованной Минздравом.

В свою очередь депутат облсовета от «ОПЗЖ» Вадим Олабин убежден, что главврач центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова находится на своем месте, а конфликт с руководством Николаевщины носит политический характер.

Как сообщалось, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19. Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.

Недавно Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи. Она заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.

А глава Николаевского облсовета Анна Замазеева потребовала от директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой предоставить письменные объяснения относительно результатов проверки, проведенной представителями Министерства здравоохранения в ноябре этого года.

Также сегодня Светлана Фёдорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19. Эту информацию она опубликовала в Facebook, попросив николаевцев забрать своих родственников «куда скажет облздрав». В свою очередь, начальник управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко назвал необоснованными заявления главврача.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.