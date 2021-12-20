Депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская солидарность» Алла Ряжских считает, что главврач николаевской «инфекционки» Светлана Федорова должна отчитаться о проделанной работе на занимаемой должности.

Такое мнение депутат озвучила в комментарии корреспонденту НикВести.

Алла Ряжских отметила, что сфера медицины не является касается её профильных вопросов, поскольку она работает в комиссии облсовета по вопросам экологии, однако дала свою оценку работе Светланы Федоровой.Депутат узала, что к работе главврача николаевской «инфекционки» как к менеджеру у неё есть много вопросов.

— Давайте начнем с того, что я глава экологической комиссии и все свои решения я принимаю с учетом нашей профильности. Вы знаете, когда встал вопрос нарушения заводом «Экотранс» экологических норм и явного влияния на окружающую среду, то, на мой взгляд, Светлана Федоровна как врач сказала не очень красивую вещь, что завод есть и люди должны переселяться куда-то подальше. Второе – для меня странно, что человек удержался, когда депутатский корпус голосовал за недопустимость уничтожения «Бугского Гарда». Это тоже было для меня показательно. Это гордое звание быть депутатом «Нашего края» – нужно ценить наш край. Это для меня тоже был такой не очень хороший звоночек. Очень много горожан пишут, что Светлана Федоровна хороший врач – это прекрасно, но как к менеджеру у меня есть вопросы. У нас есть соратник по фракции Елена Мосолитина, которая является врачом-инфекционистом в первомайской больнице. Я очень много знаю о том, как работает инфекционное отделение там и, понимаете, у нее нет таких проблем, а если они есть, то она их решение. Как может быть такое, что такие проблемы есть только в нашей инфекционной больнице? Я считаю, что нужно заслушать отчет Светланы Федоровой как врача, но по менеджменту есть много вопросов, – сказала Алла Ряжских.

Отметим, что в понедельник, 20 декабря, издание «Преступности.НЕТ» опубликовало письмо, адресованное Министерством здравоохранению Николаевскому областному совету. В нем перечислены рекомендации, разработанные по итогам проверки медучреждений мониторинговой комиссии. Среди прочего Министерство рекомендует «рассмотреть целесообразность пребывания на занимаемой должности Федоровой С.Ф.». Документ подписан министром здравоохранения Виктором Ляшко.

В этот же день главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что ее больница с 1 января не будет принимать пациентов с COVID-19.

После чего начальник управлении здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко назвал такое заявление необоснованными и заверил, что больницу никто не собирается закрывать.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров назвал провокацией информацию о закрытии с 1 января «инфекционки» и заявил, что медучреждение в следующем году продолжит принимать больных коронавирусом пациентов. Он также рассказал, что на заседании фракцию партии «За Майбутнє» в Николаевском областном совете не будет рекомендовать голосовать за увольнение Светланы Федоровой.

Комментируя данную ситуацию депутат облсовета от «ОПЗЖ» Вадим Олабин выразил мнение, что главврач Светлана Федорова находится на своем месте, а конфликт с руководством Николаевщины носит политический характер.

В то же время по мнению депутата Николаевского облсовета от партии «Пропозиція» Александра Мосина, на сессию нужно вынести отчет о результатах проверки центра лечения инфекционных заболеваний, организованной Минздравом.

Лидер фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском облсовете Руслан Пересунько заявил, что в случае «негативного вывода» относительно деятельности главврача николаевской «инфекционки» Светланы Федоровой стоит досрочно разорвать с ней контракт.

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.